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25.05.2021 19:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Лукашенко дает присягу под БЧБ флагом, 1994 год

Позднее МВД Белоруссии предложило включить БЧБ–флаг в список нацистской символики
800x450, 89 Kb / Лукашенко, флаг, присяга, политота

Лукашенко, флаг, присяга, политота

комментарии
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akel | 25.05.2021 19:18
Тут как бы что имеет силу. На тот момент государственным был флаг предателей Родины. А под каким ещё ему присягу принимать? Сейчас и у России власовский флаг. Кстати, Ельцин раньше стеснялся на параде Победы выставлять флаг предателей перед знаменем Победы, а этот - нет. Т.е., раньше при выносе флага на Красной площади впереди несли реплику знамени Победы, а потом государственный флаг. Сейчас наоборот.
mxx | 25.05.2021 20:16
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