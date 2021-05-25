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25.05.2021 19:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
5 октября 2011 года произошла одна из крупнейших экологических катастроф планеты. Контейнеровоз Rena из-за плохой погоды, столкнувшись с рифом, сел на мель в 14 км от Тауранга, Новая Зеландия. Шторм разбил корабль пополам, в результате чего произошел разлив нефти, который не удавалось устранить долгое время.
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