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25.05.2021 19:43 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
5 октября 2011 года произошла одна из крупнейших экологических катастроф планеты. Контейнеровоз Rena из-за плохой погоды, столкнувшись с рифом, сел на мель в 14 км от Тауранга, Новая Зеландия. Шторм разбил корабль пополам, в результате чего произошел разлив нефти, который не удавалось устранить долгое время.
1080x1350, 542 Kb / Контейнеровоз, Rena, риф, мель, Новая Зеландия, шторм, кораблекрушение, вертолет

Контейнеровоз, Rena, риф, мель, Новая Зеландия, шторм, кораблекрушение, вертолет

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