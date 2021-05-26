ещё! выкл. сиськи
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26.05.2021 11:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
На «Буране» неизвестные написали «Юра, мы приехали»
780x440, 143 Kb / космос, буран, юра, поехали, приехали, граффити, Байконур, Гагарин

космос, буран, юра, поехали, приехали, граффити, Байконур, Гагарин

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Vintorezz | 26.05.2021 11:44
https://vz-ru.turbopages.org/v ... /s/news/2021/5/24/1100773.html
Mr. DIM | 26.05.2021 12:55
Надо было "Приплыли"
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