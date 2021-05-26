ещё! выкл. сиськи
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26.05.2021 13:34 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Айтишники: у нас даунтайм 4 секунды в год, обмазываемся кубернетесами-шмубернетесами, реплицируем базы трижды, лишь бы сайтек работал
Электрики: отключим дом от сети на денёк, это же никому не помешает)
Водоканал: )))
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