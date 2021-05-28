ещё! выкл. сиськи
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28.05.2021 22:50 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
- Алло, это полиция?!
- Да, говорите.
- Мой сосед продаёт траву...
- Да? И почём?
- Коробок за тысячу рублей.
- Хорошая цена, берите...
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