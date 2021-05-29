ещё! выкл. сиськи
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29.05.2021 19:33 | прочее от atrox | комментарии: 9  ↓ 

1080x1838, 198 Kb / оркестр, октобас

оркестр, октобас

комментарии
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Vintorezz | 29.05.2021 19:41
Как на нем лады зажимать?
Vintorezz | 29.05.2021 19:43
Видимо там какие то рукоятки не простые
Vintorezz | 29.05.2021 19:54
На нем можно коричневую ноту сыграть
atrox | 29.05.2021 20:09
Vintorezz (19:54), )
atrox | 29.05.2021 20:10
Vintorezz (19:54), коричневую ноту можно и без него сыграть. Вот как тут, например BLOG:)151030
Vintorezz | 29.05.2021 20:15
Можно
Bilir | 29.05.2021 21:22
https://ru.wikipedia.org/wiki/Октобас



Левой рукой - за что они держат его - там что-то и зажимают, вроде как
Фанат | 29.05.2021 23:08
Тип на балконе нажимает лады
kikos | 29.05.2021 23:21
Bilir (21:22), Охуенно!!
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