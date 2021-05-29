ещё! выкл. сиськи
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29.05.2021 19:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

737x500, 75 Kb / Навальный, феня, вор, авторитет, Петя Карась, фраер

Навальный, феня, вор, авторитет, Петя Карась, фраер

комментарии
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Polina | 29.05.2021 20:00
мерзость какая! очередной высер в сторону навального
Vintorezz | 29.05.2021 20:17
А про него нельзя шутки шутить?
supershmel | 29.05.2021 20:30
Vintorezz (20:17), кто такой петр рыбкин? случаем не атрокс
valker | 29.05.2021 21:36
когда смеяться начинать?
supershmel | 29.05.2021 21:53
valker (21:36), ну типо лёха расеян на донаты разводит и ворует короч. ну когда ты сам деньги переводишь, то значит у тебя воруют ну и типо аквадискотека это в тюрьме, а не в дворце которого нет. короч заебал какой режим такой и юмор))
Bob Tot | 29.05.2021 23:04
реально высер
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