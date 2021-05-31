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31.05.2021 17:19 | прочее от kikos | комментарии: 6  ↓ 

1000x809, 203 Kb / таракан, стул, свет, электрический, стул, казнь

таракан, стул, свет, электрический, стул, казнь

комментарии
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mxx | 31.05.2021 17:33
ждем всей страной
kikos | 31.05.2021 17:41
mxx (17:33), страна гастрономических извращенцев или уже есть нечего?? Товарищь вагоновожатый, брось эти выходки, приезжай ко мне, я для тебя всё самое лучшее приготовлю, харэ жареных тараканов жрать.
anchoras | 31.05.2021 20:31
kikos (17:41), а причём здесь гастрономия?
supershmel | 31.05.2021 20:37
anchoras (20:31), ну это тема руських городов. в питере расчленёнка а у кикоса с электрических стульев людей едят
kikoS | 31.05.2021 21:04
supershmel (20:37), не с, а после.
DimaS | 31.05.2021 21:20
kikos (17:41), а мне можно?
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