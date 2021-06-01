01.06.2021 11:50 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Два армянина, инвалида-колясочника едут по пустыне.

Видят лампу. Один из них натирает её. Появляется джин и говорит: "У вас одно желание на двоих".

Те в один голос: "Хотим ходить".

Джин подумал и говорит: "Так как у вас одно желание на двоих, то ходить вы будете по очереди!".

Ну и дал им нарды.