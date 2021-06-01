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01.06.2021 16:49 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Многоцелевые военно-транспортные вертолёты Ми-8АМТШ ВКС РФ транспортируют 122-мм гаубицы на внешней подвеске
1080x1351, 425 Kb / Вертолёт, гаубица, ми-8

Вертолёт, гаубица, ми-8

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Vintorezz | 01.06.2021 16:50
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