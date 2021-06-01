ещё! выкл. сиськи
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01.06.2021 21:03 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
- кстати читал историю когда
тетка забанила мужика везде
везде прям, а он стал ей на карту
по 1 руб. кидать и сообщение
писать в назначении платежа
- банк не забанишь))
комментарии
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supershmel | 01.06.2021 21:23
пиздешь 1 копейку не скинешь. а так это донатами называется
kikos | 01.06.2021 21:31
supershmel (21:23), исправлено.)
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