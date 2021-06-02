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02.06.2021 19:14 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вернер фон Браун показывает президенту США Дуайту Эйзенхауэру ракету S1 Stage корабля Saturn 1, Центр космических полетов им. Маршалла, Хантсвилл, Алабама, США, 8 сентября 1960 г.
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ч/б, США, ракета, фашист, Вернер фон Браун, Эйзенхауэр, президент, космос

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