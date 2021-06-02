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03.06.2021 12:27 | картинки от саныч | комментарии: 2  ↓ 

640x597, 60 Kb / гiдропiдар, аквамен, метро

гiдропiдар, аквамен, метро

комментарии
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svetophil | 03.06.2021 13:28
очевидно, правописание изменено, т.к. в известном хитярище Ковальский [иногда] поет именно так!
kikos | 03.06.2021 14:40
svetophil (13:28), душевно...
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