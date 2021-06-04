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04.06.2021 18:25 | картинки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

427x603, 100 Kb / Даня Милохин, Санкт-Петербург, форум, блогер, тиктокер, юбка, букет, предложение, тату, пиджак, цветы

Даня Милохин, Санкт-Петербург, форум, блогер, тиктокер, юбка, букет, предложение, тату, пиджак, цветы

комментарии
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kikos | 04.06.2021 18:32
мы европизируемся.
Vintorezz | 04.06.2021 18:33
https://bit.ly/3z4wGOL
Vintorezz | 04.06.2021 18:36
а тем временем наше телевиденье жутко прикалывается на педорастией, которая творится в Европах и США
DimaS | 04.06.2021 18:44
kikos (18:32), скорее европизданулись.
supershmel | 04.06.2021 19:27
kikos (18:32),
Vintorezz | 04.06.2021 19:33
Хотя решение выбрать этого даню лицом форума с точки зрения пиара правильное
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