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07.06.2021 07:54 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

1020x1280, 184 Kb / электроподстанция, трансформатор

электроподстанция, трансформатор

комментарии
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mr.bsa | 07.06.2021 09:06
седой анекдотик)
Vintorezz | 07.06.2021 09:36
— Вовочка, кем работает твой папа?
— Трансформатором.
— Это как?
— 380 получает, 220 отдает, на остальное гудит…
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