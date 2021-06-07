ещё! выкл. сиськи
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07.06.2021 14:30 | картинки от саныч | комментарии: 3  ↓ 

640x486, 67 Kb / буратино, созрел, дырка, пинокио

буратино, созрел, дырка, пинокио

комментарии
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gresyr | 07.06.2021 16:22
Не выстругай, а высверли. Ну или фрезерни. И не дырку, а отверстие. Он же не просто деревянный болван, он сын столяра. В терминологии шарит с рождения.
Лелик | 07.06.2021 16:28
gresyr (16:22), только "выстругай", только хардкор
quetzalcoatl | 07.06.2021 16:46
Судя по его запросам, он таки просто деревянный болван. Так что пусть стругают.
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