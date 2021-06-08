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08.06.2021 07:00 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Крах банка»
Художник Владимир Маковский, 1880 год.
1920x1271, 335 Kb / картина, банк, отделение, крах, Владимир Маковский

картина, банк, отделение, крах, Владимир Маковский

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