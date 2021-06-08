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08.06.2021 10:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Юрий Дмитриев - преступник, Рамзан Кадыров - Герой России.
«Мемориал» - иностранный агент.
«Петров и Боширов» - марка спортивного питания.
ФБК - организация, запрещенная в России.
ФСБ - организация, не запрещенная в России.
Путин всех переиграл.
Америка - это международный терроризм.
ХАМАС - наш партнер по установлению мира на Ближнем Востоке.
Выборы были честными.
Навальный - вор, Сечин - бизнесмен, «Газпром» - народное достояние.
Симоньян - это журналистика. В мантии - это судья.
Пакта Молотова-Риббентропа не было, двадцать восемь панфиловцев были.
Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию.
Иван Грозный не убивал своего сына.
Мочу никто не подменял.
Путин - наш президент.
Байден - маразматик.
Интернет - зло.
Украина - предательница славянского единства.
Крым - наш, Кенигсберг и Шикотан тоже.
Запад бездуховен.
Лукашенко легитимен.
Кругом враги.
Путин - это Россия.
Мы - первые.
Земля стоит на трех слонах, слоны - на черепахе.
Предмет, не имеющий точки опоры, не устремляется к центру Земли, а висит себе в воздухе, пока не
надоест.
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