08.06.2021 10:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Юрий Дмитриев - преступник, Рамзан Кадыров - Герой России.

«Мемориал» - иностранный агент.

«Петров и Боширов» - марка спортивного питания.

ФБК - организация, запрещенная в России.

ФСБ - организация, не запрещенная в России.

Путин всех переиграл.

Америка - это международный терроризм.

ХАМАС - наш партнер по установлению мира на Ближнем Востоке.

Выборы были честными.

Навальный - вор, Сечин - бизнесмен, «Газпром» - народное достояние.

Симоньян - это журналистика. В мантии - это судья.

Пакта Молотова-Риббентропа не было, двадцать восемь панфиловцев были.

Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию.

Иван Грозный не убивал своего сына.

Мочу никто не подменял.

Путин - наш президент.

Байден - маразматик.

Интернет - зло.

Украина - предательница славянского единства.

Крым - наш, Кенигсберг и Шикотан тоже.

Запад бездуховен.

Лукашенко легитимен.

Кругом враги.

Путин - это Россия.

Мы - первые.

Земля стоит на трех слонах, слоны - на черепахе.

Предмет, не имеющий точки опоры, не устремляется к центру Земли, а висит себе в воздухе, пока не

надоест.

политота

