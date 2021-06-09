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09.06.2021 22:52 | прочее от kikos | комментарии: 17  ↓ 

1080x1350, 116 Kb / глазёнки, фото, очки, глаза

глазёнки, фото, очки, глаза

комментарии
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Лелик | 09.06.2021 22:54
Не глазенки, а глаза. Исправляй.
kikos | 09.06.2021 22:57
Лелик (22:54), я вижу глазёнки, глаза видишь ты... возвращай.
Лелик | 09.06.2021 23:10
kikos (22:57), погоди. Я забыл, что автор не может изменить таги. Пардон.
Глазенки, в моем понимании, это маленькие глаза. Или я ошибаюсь?
З.ы. таги не трогал.
kikos | 09.06.2021 23:12
Лелик (23:10), какая та редахтеришка, уничтожила мои таги.... есть такое выражение :"выпучила свои глазёнки" в таги решил весь текст не добавлять.
kikos | 09.06.2021 23:13
.... или можно добавлять???
Лелик | 09.06.2021 23:16
kikos (23:12), давай только без оскарблений. Глаза есть. Кто то тут увидит глазенки, а кто о глазищи и глазки. По этому я поддерживаю исправления.
kikos | 09.06.2021 23:17
Лелик (23:16), а кого я оскорбил то??
kikos | 09.06.2021 23:18
Лелик (23:16), я тоже поддерживаю добавления...
Лелик | 09.06.2021 23:19
kikos (23:13), лучше в тело поста. При всей фразе смотрится по интереснее. Кнопка правка наверху.
Лелик | 09.06.2021 23:19
kikos (23:17), того, кого назвал "редахтеришка".
kikos | 09.06.2021 23:20
Лелик (23:19), не люблю засорять тело...
kikos | 09.06.2021 23:21
Лелик (23:19), а если он редахтеришка, что я могу сделать?? и не просто редахтеришка, а редахтеришкО!!
Лелик | 09.06.2021 23:24
kikos (23:21), опять? Дать бы тебе ремня. ))) Да думаю уже не поможет...
Лелик | 09.06.2021 23:25
kikos (23:20), правильно, тело надо держать в чистоте. А в посте можно и иногда полезно пояснения и сопроводиловки писать.
Лелик | 09.06.2021 23:27
И нафиг я не пойду.
Ты этого не писал, но очень громко думал. )
kikos | 09.06.2021 23:28
Лелик (23:25), Да я, вон, выше сопроводиловку к посту написал, тут же минусанули.. видать сопроводиловка не понравилась)) обожаю своих доброжелателей!!
Лелик | 09.06.2021 23:29
kikos (23:27), минусы сыпятся перманентно и не зависимо от поста и постящего. Для этого тут сидят специально обучившиеся этому мастерству юзвери.
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