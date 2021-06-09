ещё! выкл. сиськи
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09.06.2021 23:45 | картинки от kikos | комментарии: 6  ↓ 

800x800, 68 Kb / статуя, наколки, тату, скульптура, торс

статуя, наколки, тату, скульптура, торс

комментарии
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Лелик | 09.06.2021 23:57
Поржал, спасиб. Мож в картинки? Или у мну ч.ю. хромает?
DimaS | 09.06.2021 23:59
Лелик (23:57), ну, тут как бы хуя нет, то можно и в картинки. Но аффтор захотел иное, не дратируй его, он еще от "глазён" не отошёл.
Лелик | 10.06.2021 00:01
DimaS (23:59), не, я не против категории. Просто спросил его мнения. Так, на фсякий...
kikos | 10.06.2021 00:07
Лелик (00:01), я как бы некоторый смысл вкладывал в этот пост, если никто не видит его, переводи в картинки)))
Лелик | 10.06.2021 00:11
kikos (00:07), я не увидел, кто то увидит.
DimaS | 10.06.2021 00:15
kikos (00:07), перевёл, по просьбе аффтора.
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