10.06.2021 02:13 | интересное от mxx | комментарии: 0 ↓ от



Представьте, что вы смогли оживить всех своих предков по любой из двух линий и выстроить их в ряд. Теперь представьте, что вы пошли вдоль этой очереди в обратном порядке: от отца к деду, от деда к прадеду и так далее.



И вот вы идёте вдоль них, заглядываете им в лица, находите в них что-то похожее на себя. Здороваетесь, заговариваете с ними.



С пятидесятым человеком в этой очереди у вас уже возникнут ощутимые проблемы с коммуникацией: он будет говорить на общем предке русского и польского.



Со сто двадцатым человеком в очереди вы уже вряд ли сможете поддерживать минимально содержательный диалог: он жил 3500 лет назад, и поэтому будет отвечать вам на общем предке латышского и русского.



Сто пятидесятый человек в очереди (если расставить предков через два метра друг от друга по всем правилам социального дистанцирования, до него будет только 300 метров) будет говорить на позднем праиндоевропейском. Санскрит, скорее всего, будет для него понятнее вашего русского.



Оговорюсь: я ради чистоты эксперимента предполагаю, что ваши предки говорили на русском и его более ранних версиях.



Для меня это не так: я не смогу поговорить ни с одним из моих предков по материнской линии уже через пять поколений. Придётся брать маму переводчиком.



Теоретически вы всё же можете поговорить со своим предком в сто пятидесятом поколении (и ещё несколькими десятками человек, которые стоят за ним): праиндоевропейский язык в наше время восстановлен с высокой степенью точности, на нём можно научиться говорить.



Это будет самый удивительный разговор в вашей жизни.



Человек, с которым вы заговорите по-праиндоевропейски, понятия не имел о железе. Самые фантастические мифы его религии меркнут по сравнению с вашей повседневной жизнью, о которой, по счастью, вы вряд ли сможете ему рассказать.



Дело даже не в смартфоне в вашем кармане: для человека, с которым вы говорите, даже письменность – вряд ли доступная пониманию концепция.



Поэтому – не рассказывайте. Лучше расспросите. Если бы этот человек не выжил и не произвёл потомства, вас просто не было бы.



Непременно расспросите этого человека о его жизни, потому что дальше у меня плохие новости.



Уже с двести сороковым человеком в очереди ваших предков даже уверенное владение праиндоевропейским не поможет. Современная наука ничего не может сказать о его или её языке.



https://twitter.com/makseest_ru/status/1402598603642658848 Мысленный эксперимент, который всегда рвёт мне мозг.Представьте, что вы смогли оживить всех своих предков по любой из двух линий и выстроить их в ряд. Теперь представьте, что вы пошли вдоль этой очереди в обратном порядке: от отца к деду, от деда к прадеду и так далее.И вот вы идёте вдоль них, заглядываете им в лица, находите в них что-то похожее на себя. Здороваетесь, заговариваете с ними.С пятидесятым человеком в этой очереди у вас уже возникнут ощутимые проблемы с коммуникацией: он будет говорить на общем предке русского и польского.Со сто двадцатым человеком в очереди вы уже вряд ли сможете поддерживать минимально содержательный диалог: он жил 3500 лет назад, и поэтому будет отвечать вам на общем предке латышского и русского.Сто пятидесятый человек в очереди (если расставить предков через два метра друг от друга по всем правилам социального дистанцирования, до него будет только 300 метров) будет говорить на позднем праиндоевропейском. Санскрит, скорее всего, будет для него понятнее вашего русского.Оговорюсь: я ради чистоты эксперимента предполагаю, что ваши предки говорили на русском и его более ранних версиях.Для меня это не так: я не смогу поговорить ни с одним из моих предков по материнской линии уже через пять поколений. Придётся брать маму переводчиком.Теоретически вы всё же можете поговорить со своим предком в сто пятидесятом поколении (и ещё несколькими десятками человек, которые стоят за ним): праиндоевропейский язык в наше время восстановлен с высокой степенью точности, на нём можно научиться говорить.Это будет самый удивительный разговор в вашей жизни.Человек, с которым вы заговорите по-праиндоевропейски, понятия не имел о железе. Самые фантастические мифы его религии меркнут по сравнению с вашей повседневной жизнью, о которой, по счастью, вы вряд ли сможете ему рассказать.Дело даже не в смартфоне в вашем кармане: для человека, с которым вы говорите, даже письменность – вряд ли доступная пониманию концепция.Поэтому – не рассказывайте. Лучше расспросите. Если бы этот человек не выжил и не произвёл потомства, вас просто не было бы.Непременно расспросите этого человека о его жизни, потому что дальше у меня плохие новости.Уже с двести сороковым человеком в очереди ваших предков даже уверенное владение праиндоевропейским не поможет. Современная наука ничего не может сказать о его или её языке.