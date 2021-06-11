ещё! выкл. сиськи
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11.06.2021 06:59 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Интересный факт:
у мартышки нельзя забрать банан, пообещав 20 бананов после смерти, в обезьяньем раю…
А ещё у мартышки не получится забирать по банану в месяц, чтоб потом отдавать в старости.
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