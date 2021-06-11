ещё! выкл. сиськи
« kikos: по ебалу получил, и радуваетса.. »
11.06.2021 14:37 | картинки от DimaS | комментарии: 2  ↓ 
Глядя на это объявление, почему-то вспоминается одна барышня с нашего блога. ;-)
1040x1040, 93 Kb / объявление, коза, козлята, козел, молоко, услуги

объявление, коза, козлята, козел, молоко, услуги

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Лелик | 11.06.2021 14:49
Козлята у слуги козла ... Задумался...
Polina | 11.06.2021 15:12
DimaS, ты спутал кое-что, "услуги козла" это к поэту! )
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 117515 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 236 / 343| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer