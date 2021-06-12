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12.06.2021 18:29 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
12 июня 1991 - Ельцин стал Президентом РСФСР
1200x802, 243 Kb / Ельцин, день России, присяга, флаг, политота

Ельцин, день России, присяга, флаг, политота

комментарии
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dimas | 12.06.2021 18:29
Пидарас
Vintorezz | 12.06.2021 18:32
dimas (18:29), ну вот как бы Путин продолжатель дела Ельцина
therapy | 12.06.2021 18:49
dimas (18:29), всецело поддерживаю!
Murrzik | 12.06.2021 20:06
А вот скажите, кто из руководителей вам нравился? Кого бы вернули?
Murrzik | 12.06.2021 20:07
Ну или кого бы сейчас поставили, за кого голосовать будете?
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