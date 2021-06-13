13.06.2021 05:31 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от 2000-й:

Зашел в магазин, кинул грязный помятый червонец продавщице, взял буханку хлеба, ушел.



2021-й:

1. Пакет нужен?

2. Товар по акции не желаете?

3. Безнал или по карте?

4. Бонусная карта есть?

5. Приложите.

6. Сейчас подождите пройдет.

7. Чек возьмите.

8. ПушСмс от банка "У вас списано 27 рублей"

9. Пуш от GPay "Совершена оплата"

10. Пуш с почты "Вы совершили покупку, оцените как вам?"

11. Пуш от гуглаяндекса "Недавно вы были в "Zaloopa Market" оцените место".

12. Пуш от инсты "ZaloopaMarket оценил ваше фото".