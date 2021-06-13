ещё! выкл. сиськи
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13.06.2021 13:27 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Мы с женой составили списки из 5 человек, с которыми нам разрешено переспать если у них когда-нибудь появится такая возможность.
Она выбрала: Брэда Питта, Криса Хемсворта, Дэвида Бекхэма, Ченнинга Татума и Брэдли Купера. Я выбрал: её сестру, её двоюродную сестру, её лучшую подругу, нашу соседку и учительницу третьего класса нашего сына.
комментарии
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supershmel | 13.06.2021 14:48
ля разумист
Polina | 13.06.2021 15:34
ну и?
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