ещё! выкл. сиськи
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14.06.2021 22:06 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Когда фашисты потребовали от Зигмунда Фрейда подписать документ о том, что с ним хорошо обращались и он не имеет никаких претензий, Фрейд, подписывая бумагу, спросил: «А нельзя ли добавить, что я могу каждому сердечно рекомендовать гестапо?»
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