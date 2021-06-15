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15.06.2021 17:56 | картинки от atrox | комментарии: 4  ↓ 

693x1254, 92 Kb / чемпионат, футбол, схема, звезда Давида

чемпионат, футбол, схема, звезда Давида

комментарии
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Лелик | 15.06.2021 18:18
Не "виноваты, жыды", а чемпионат, футбол, схема, звезда Давида
atrox | 15.06.2021 18:27
Лелик (18:18), ваши таги унылое говно.

Авторские таги: виноваты, жыды
Лелик | 15.06.2021 18:29
atrox (18:27), в том то и дело, что таги не для веселья.
atrox | 15.06.2021 18:36
Лелик (18:29), да нахуй вы тут все обосрались со своими тагами, правилами и всей вашей прочей ебалдой, если не для веселья? Погрустить сюда ходить штоле?
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