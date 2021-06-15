ещё! выкл. сиськи
« Лелик: @supershmel, не ты один. я тоже сначала. »
15.06.2021 21:23 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
- Почему вы не надеваете парашют?
- Да ну, побочки всякие могут быть - спину натру, еще че-нить, да и гарантии нет 100%-ой, вдруг не раскроется.
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