ещё! выкл. сиськи
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16.06.2021 14:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Охотники на дронов
1482x1482, 295 Kb / Брюссель, дрон, охрана, бинокль, очки

Брюссель, дрон, охрана, бинокль, очки

комментарии
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Vintorezz | 16.06.2021 14:56
С какабу:

"У мужика Skywall 100: Вес ~10кг.
Поимка дрона сводится к нескольким простым действиям. Оружие SkyWall 100 достаточно навести на цель с помощью специальной лазерной системы, позволяющей захватить объект и произвести выстрел в самый подходящий момент. После выстрела в строну дрона летит снаряд, который по мере приближения к летающему к объекту раскрывается и из него вылетает сеть и парашют. Частицы сети запутываются в пропеллерах квадрокоптера, тем самым полностью парализуя его работу. Небольшие парашюты служат для того, чтобы безопасно спустить дрон на землю.

У девушки DroneGun Tactical: Вес ~14кг.

Мощная антенна, которая выводит из строя собственные антенны беспилотных летательных аппаратов достаточно мощным сигналом, который заглушает инструкции контроллера. Многие беспилотники в такой ситуации рассматривают это как потерю сигнала и пытаются совершить безопасную посадку, или, если GPS не скремблируется, вернуться в известное место.

Проблема с DroneGun в том, что комплект действительно большой, требуя рюкзак с батареями и другими компонентами в дополнение к самому оружию. Сам DroneGun Tactical просто велик. Его размер 142 см в длину, 46 см в высоту и 20 см в ширину, весом более 13 кг."
Hedg | 16.06.2021 15:10
If there's something flying
In your neighborhood
Who you gonna call?
Dronebusters!

If there's something weird
Making noising buzz
Who you gonna call?
Dronebusters!

I ain't 'fraid of no drones
I ain't 'fraid of no drones

If you're seeing things
Flying above your head
Who can you call?
Dronebusters!

An importune man
Looking' in your bed
Ow, who you gonna call?
Dronebusters!
Hedg | 16.06.2021 15:13
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