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18.06.2021 16:26 | тексты от oleole1212 | комментарии: 0 ↓
Отдал охранникам коробку со старыми дровами к мамкам видяхам и т п.
Он такой: - А шо мне с этим делать?
говорю : - Выбрось!
ответ гениальный -
та ну нах, еще бомжи на мусорке найдут, слушать будуть, типа я слушал дрова V3.20.0.118 GeForce exper...
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