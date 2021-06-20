ещё! выкл. сиськи
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20.06.2021 18:06 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Корреспондент берёт интервью у Пеле.
- Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы выиграть у сегодняшней сборной России?
- Конечно!
- И с каким счётом?
- 1:0.
- Всего-то?!
- Ну, нам всем уже за семьдесят.
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