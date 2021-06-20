20.06.2021 18:07 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Открыла для себя коридинг! У нас на районе есть такой стартап, в общем, суть в том, что ты не покупаешь книги, а берёшь их в аренду, читаешь и возвращаешь назад. Выдают клубную карту, она действует по всей сети. Читать можно прямо у них на месте. Только нужно соблюдать тишину.