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21.06.2021 19:33 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Выброс радиоактивных материалов при подземном взрыве ядерного заряда на 10 килотонн. США, 18 декабря 1970 года. Радиоактивная пыль достигла высоты около трёх километров, откуда ветры разнесли её по нескольким соседним штатам. К расчётам и выбору места подошли халатно в результате произошло заражение местности. Точный подсчёт пострадавших не производился.
800x997, 313 Kb / взрыв, ядерная бомба, США, радиация, пыль, заражение

взрыв, ядерная бомба, США, радиация, пыль, заражение

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