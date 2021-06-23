ещё! выкл. сиськи
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23.06.2021 18:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Международный день йоги
на авианосце INS Vikramaditya ВМС Индии (бывший советский Баку, потом Адмирал Горшков). 21 июня 2021 года.
1280x718, 136 Kb / Йога, авианосец, Индия

Йога, авианосец, Индия

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