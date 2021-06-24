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24.06.2021 14:00 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

800x981, 182 Kb / Приказ, футбол, СССР, команда, олимпиада

Приказ, футбол, СССР, команда, олимпиада

комментарии
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Real McCoy | 24.06.2021 14:45
А ведь это здорово помогло выигрывать все последующие олимпиады и чемпионаты.
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