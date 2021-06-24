ещё! выкл. сиськи
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24.06.2021 14:46 | тексты от Tonchik | комментарии: 0  ↓ 
- ваш QR код?
- вот
- ПЦР тест?
- вот
- тест на антитела?
- вот
- заявление на ревакцинацию?
- вот, копия
- талон на ревакцинацию?
- вот, к копии заявления приколот
- что вам?
- Биг Мак и колу
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