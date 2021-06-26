26.06.2021 06:28 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Сынок спрашивает у папы - Пап, чо такое альтернатива? Тот отвечает

- Представь, что ты захотел поесть и пожарил себе яичницу, а ведь мог

ее не есть, завернуть яйца в марлю, обложить ватой и положить под лампой.

Через каких-то 2-3 недели у тебя появились бы 2 курочки и петушок. Ты бы

за ними ухаживал, растил, кормил и через полгодика у тебя бы уже был

инкубатор дома, везде бы бегали куры и петухи, через еще годик у тебя бы

уже была маленькая ферма, через 2 года большая птицефабрика, через 5 лет

ты самый большой импортер курятины во все страны мира. Но в один

прекрасный день происходит страшный ураган, наводнение, и всех твоих кур

на хер смывает...

- Папа, так в чем же здесь алтернатива?

Альтернатива, сынок, это - утки.