|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
26.06.2021 06:28 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Сынок спрашивает у папы - Пап, чо такое альтернатива? Тот отвечает
- Представь, что ты захотел поесть и пожарил себе яичницу, а ведь мог
ее не есть, завернуть яйца в марлю, обложить ватой и положить под лампой.
Через каких-то 2-3 недели у тебя появились бы 2 курочки и петушок. Ты бы
за ними ухаживал, растил, кормил и через полгодика у тебя бы уже был
инкубатор дома, везде бы бегали куры и петухи, через еще годик у тебя бы
уже была маленькая ферма, через 2 года большая птицефабрика, через 5 лет
ты самый большой импортер курятины во все страны мира. Но в один
прекрасный день происходит страшный ураган, наводнение, и всех твоих кур
на хер смывает...
- Папа, так в чем же здесь алтернатива?
Альтернатива, сынок, это - утки.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 117762 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 204 / 334| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————