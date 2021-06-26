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26.06.2021 16:01 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

741x380, 38 Kb / Набиуллина, деньги, цены, экономика, в шаге от величия, министр, ЦБ

Набиуллина, деньги, цены, экономика, в шаге от величия, министр, ЦБ

комментарии
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Гаткий | 26.06.2021 16:05
зачем сюда нести перепосты долбоебов?
Vintorezz | 26.06.2021 16:10
Не знаю у нас каждый день на площади раздают деньги.
Долбоебы это Набиулина?
supershmel | 26.06.2021 16:14
Гаткий (16:05), тебе просто не раздали вот и бесишься )
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