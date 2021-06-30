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30.06.2021 18:59 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

640x638, 101 Kb / запрет, налоги, лодка, мотор, прививка, вакцинация

запрет, налоги, лодка, мотор, прививка, вакцинация

комментарии
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Гаткий | 30.06.2021 21:34
Налоги не плати, ходи заражай население - все правильно хочешь. Можешь еще иметь возможность насрать кучу посреди дороги, даже за хулиганство не привлекут. Нормальные желания, нормальные тенденции.
Не забудь, что прививки своему пездюку тоже не надо ставить. Пусть развивает родной иммунитет.
supershmel | 30.06.2021 22:39
Гаткий (21:34), это уже уровень депутаты мандаты) и не привиты и бабло не в крепком рубле и срут посреди дороги
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