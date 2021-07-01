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01.07.2021 05:17 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«Вино не пьёшь! Не куришь! Какой же ты мужчина?» СССР, 1989 год
1000x776, 228 Kb / плакат, СССР, сигарета, вино, бокал, мороженое, очки, ракетка, теннис, сумка, бутылка, кафе

плакат, СССР, сигарета, вино, бокал, мороженое, очки, ракетка, теннис, сумка, бутылка, кафе

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