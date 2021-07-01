ещё! выкл. сиськи
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01.07.2021 10:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Перед вами руины спортивной базы Эшера — это самый большой заброшенный объект подобного рода на всём черноморском побережье. Чистый воздух, море, солнце и термальные воды.

В советские годы здесь готовились к олимпийским играм и здесь же, проводились региональные и всесоюзные соревнования. На базе имелись площадки для подготовки по 40 видам спортивных состязаний.
1200x675, 249 Kb / заброшка, Атлантида, ссср, база, спорт, черное море, Эшера

заброшка, Атлантида, ссср, база, спорт, черное море, Эшера

комментарии
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Chelik | 01.07.2021 10:14
Абхазия, не удивительно.
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