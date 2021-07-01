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02.07.2021 08:35 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

585x805, 103 Kb / фиксация, прививка, вакцинация, раком, медсестра

фиксация, прививка, вакцинация, раком, медсестра

комментарии
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Hedg | 02.07.2021 15:19
Ну что за деградация? Какое ещё руководство для медсестёр?
Это рисунок японского художника-фетишиста Namio Harukawa.
У него много работ на тему женского доминирования.
Hedg | 02.07.2021 15:21
Оригинал выглядит так: http://domzine.com/wp-content/ ... art-1/sports-femdom-art-17.jpg
mxx | 02.07.2021 15:27
Hedg (15:21), BLOG:)112154
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