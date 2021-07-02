ещё! выкл. сиськи
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02.07.2021 21:02 | тексты от kikos | комментарии: 1  ↓ 
Мой дед Михаил любил
приговаривать: Безнадежно,
это когда земля падает
на крышку гроба...
Остальное еще
можно исправить.
комментарии
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supershmel | 02.07.2021 21:28
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