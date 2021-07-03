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03.07.2021 12:51 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 

843x750, 142 Kb / хеннесси, шампанское, законотворчество

хеннесси, шампанское, законотворчество

комментарии
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gresyr | 03.07.2021 17:25
Это бредятина, которую по укурке придумали господа из Хеннеси.
Вот с того же РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e05a3c9a794793dba710e9

"Что меняют поправки

В определении видов спиртной продукции исчезла формулировка «игристое вино (шампанское)» — она заменена на категорию «игристое вино, включая российское шампанское».

Классификация вин c защищенным географическим указанием (ЗГУ) / защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина, а значит, ею не смогут пользоваться импортеры. Шампанское — это название игристого вина, производимого и реализуемого под защитой французского аппелласьона Champagne AOC."
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