ещё! выкл. сиськи
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05.07.2021 17:39 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Я копал яму в саду, как вдруг откопал
целый сундук с золотом. Я уже было
побежал домой, чтобы рассказать
жене о ценной находке. Потом
вспомнил, зачем я вообще копал яму.
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