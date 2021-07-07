ещё! выкл. сиськи
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07.07.2021 15:19 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
— А тебя жена на рыбалку отпускает?
— Так мы вместе ездим. Ей нравится.
— Она что, у тебя рыбу ловит?
— Сперва ловила. Теперь вместе бухаем.
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