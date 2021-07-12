ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Логотип интересный https://bsambo.ru/ »
12.07.2021 06:39 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Если вас заперли в багажнике и везут в лес нужно просто выдернуть провода с задних фар и они перестанут гореть. Такая машина привлечет внимание ДПС и ее остановят. Таким образом, вы сделаете доброе дело перед своей смертью, позволив сотруднику ДПС немного заработать, получив взятку.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Chelik | 12.07.2021 11:22
Там ещё было продолжение: если везут в жигулях то наооборот габариты нужно починить.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 117989 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 209 / 325| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer