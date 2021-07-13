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13.07.2021 11:22 | прочее от mxx | комментарии: 0  ↓ 
В 1421 году Нидерланды постигло страшное наводнение. Затопленными оказались 72 деревни, 100 тыс. человек утонули.
Это событие спустя 4 века легло в основу изображённой картины. Художник изобразил сюжет местной легенды. Согласно ей, после катастрофы выжившие жители обнаружили на небольшом клочке суши кроватку. Ее прибило к берегу. В ней, словно сумасшедший, с края на край скакал кот. Жители решили спасти обезумевшее животное. Но каково же было их изумление, когда в постельке они увидели спокойно спящего младенца. Прыгающий туда-сюда кот поддерживал равновесие кровати, чтобы вода не смогла добраться до него.
Картина "Наводнение в Бисбосе в 1421 году" Художник / Лоуренс Альма-Тадема
1200x973, 155 Kb / Картина, потоп, кот, ребенок

Картина, потоп, кот, ребенок

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