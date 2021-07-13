13.07.2021 11:22 | прочее от mxx | комментарии: 0 ↓ от В 1421 году Нидерланды постигло страшное наводнение. Затопленными оказались 72 деревни, 100 тыс. человек утонули.

Это событие спустя 4 века легло в основу изображённой картины. Художник изобразил сюжет местной легенды. Согласно ей, после катастрофы выжившие жители обнаружили на небольшом клочке суши кроватку. Ее прибило к берегу. В ней, словно сумасшедший, с края на край скакал кот. Жители решили спасти обезумевшее животное. Но каково же было их изумление, когда в постельке они увидели спокойно спящего младенца. Прыгающий туда-сюда кот поддерживал равновесие кровати, чтобы вода не смогла добраться до него.

Картина "Наводнение в Бисбосе в 1421 году" Художник / Лоуренс Альма-Тадема

Картина, потоп, кот, ребенок

