|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
13.07.2021 11:22 | прочее от mxx | комментарии: 0 ↓
В 1421 году Нидерланды постигло страшное наводнение. Затопленными оказались 72 деревни, 100 тыс. человек утонули.
Это событие спустя 4 века легло в основу изображённой картины. Художник изобразил сюжет местной легенды. Согласно ей, после катастрофы выжившие жители обнаружили на небольшом клочке суши кроватку. Ее прибило к берегу. В ней, словно сумасшедший, с края на край скакал кот. Жители решили спасти обезумевшее животное. Но каково же было их изумление, когда в постельке они увидели спокойно спящего младенца. Прыгающий туда-сюда кот поддерживал равновесие кровати, чтобы вода не смогла добраться до него.
Картина "Наводнение в Бисбосе в 1421 году" Художник / Лоуренс Альма-Тадема
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 118019 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 188 / 320| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————