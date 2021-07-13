|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
13.07.2021 11:24 | картинки от mxx | комментарии: 0 ↓
Некоторые доказательства того, что мы таки живем в компьютерной симуляции:
- Частицы иногда ведут себя как волны.
- Обработчик квантовой физики взяли с другого проекта, поэтому взаимодействия на макро - и микроуровне происходят по разным законам.
- Фотону забыли прописать массу покоя, и он не может остановиться.
- Все электроны в мире - это ссылки на один и тот же электрон.
- При движении с большими скоростями начинает лагать таймер.
- Чтобы галактики правильно вращались, их на 80% заполнили невидимым инертным веществом.
- Чтобы Вселенная не схлопнулась из-за гравитации, пространство расширяет само себя. В будущем это может привести к проблемам, но пока работает.
- Предыдущие 2 пункта были временными костылями, но дожили до релиза.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 118019 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 188 / 320| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————