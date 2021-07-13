13.07.2021 11:24 | картинки от mxx | комментарии: 0 ↓ от Некоторые доказательства того, что мы таки живем в компьютерной симуляции:

- Частицы иногда ведут себя как волны.

- Обработчик квантовой физики взяли с другого проекта, поэтому взаимодействия на макро - и микроуровне происходят по разным законам.

- Фотону забыли прописать массу покоя, и он не может остановиться.

- Все электроны в мире - это ссылки на один и тот же электрон.

- При движении с большими скоростями начинает лагать таймер.

- Чтобы галактики правильно вращались, их на 80% заполнили невидимым инертным веществом.

- Чтобы Вселенная не схлопнулась из-за гравитации, пространство расширяет само себя. В будущем это может привести к проблемам, но пока работает.

- Предыдущие 2 пункта были временными костылями, но дожили до релиза.