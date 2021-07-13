ещё! выкл. сиськи
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13.07.2021 11:24 | картинки от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Некоторые доказательства того, что мы таки живем в компьютерной симуляции:
- Частицы иногда ведут себя как волны.
- Обработчик квантовой физики взяли с другого проекта, поэтому взаимодействия на макро - и микроуровне происходят по разным законам.
- Фотону забыли прописать массу покоя, и он не может остановиться.
- Все электроны в мире - это ссылки на один и тот же электрон.
- При движении с большими скоростями начинает лагать таймер.
- Чтобы галактики правильно вращались, их на 80% заполнили невидимым инертным веществом.
- Чтобы Вселенная не схлопнулась из-за гравитации, пространство расширяет само себя. В будущем это может привести к проблемам, но пока работает.
- Предыдущие 2 пункта были временными костылями, но дожили до релиза.
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